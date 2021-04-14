В России узаконили производство «пиратских» лекарств

Россия официально стала страной-пиратом, которая будет производить лекарства известных компаний без патентных отчислений и стороннего контроля технологии.

Госдума во вторник приняла в третьем чтении законопроект, который дает право правительству использовать изобретения и полезные модели в сфере здравоохранения, а также выпускать лекарства без разрешения патентообладателя в интересах национальной безопасности в экстренных случаях.Согласно прежним нормам Гражданского кодекса, правительство «имеет право в интересах обороны и безопасности разрешить использование изобретения, полезной модели или промышленного образца без согласия патентообладателя с уведомлением его об этом в кратчайший срок и с выплатой ему соразмерной компенсации».

Теперь Госдума уточнила, что такое право возникает «в случае крайней необходимости, связанной с обеспечением обороны и безопасности государства, охраной жизни и здоровья граждан». Методика определения размера компенсации и порядок ее выплаты будут утверждаться правительством.

Внесенные в Гражданский кодекс изменения создадут возможность оперативно восполнить отсутствие или недостаток в стране иностранных запатентованных лекарственных средств или медицинских изделий, отмечают разработчики в пояснительной записке.

«Право правительства в экстренной ситуации использовать запатентованное изобретение позволит повысить уровень экономической безопасности государства, а также обеспечить доступ пациентов к жизненно необходимым лекарственным препаратам и медицинским изделиям по экономически обоснованным ценам», — отметили в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы, которая является автором закона.