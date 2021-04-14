В России на фоне агрессии против Украины готовятся к отключению VISA и Mastercard. Кроме того, идет подготовка и к отключению от SWIFT — Россия может оказаться в серьезной изоляции от мировых платежных систем.

Отключение РФ от Visa и MasterCard маловероятно, но технически страна готова к этому, заявил ТАСС глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Ранее сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключает риска отключения России от западных платежных систем, учитывая недружественное отношение к стране со стороны ряда государств.

«Visa и MasterCard занимают 75% российского рынка. Это оборот даже не в десятки, а около сотни триллионов рублей. Это огромный заработок, который они потеряют, если их потребуют отключиться от российского рынка. Естественно, это репутационные потери. Думаю, для них самое главное — это экономические очень большие потери. Поэтому я не очень верю, что Госдеп [США] такое решение примет. Но теоретически мы готовы», — сказал Аксаков.

По его мнению, на фоне пандемии заграничные поездки граждан минимизированы и актуальность международных платежных систем не так высока. Внутри России карта «Мир» уже имеет почти 25% рынка, эмитировано почти 100 млн карт, при этом всего вместе с международными платежными системами — больше 300 млн карт, добавил Аксаков.

При этом Аксаков напомнил, что карта «Мир» принимается пока только в 13 странах. «Но уже ряд европейских стран, в том числе в некоторых организациях Великобритании, принимают карту «Мир» в оплату товаров и услуг», — сказал он.