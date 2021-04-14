В Китае придумали самоуничтожающиеся деньги со сроком годности

Цифровой юань — государственная электронная валюта, которую готовится запустить Народный банк Китая, — может получить функцию «срока годности».Как сообщает The Wall Street Journal , суть идеи заключается в том, что власти смогут «выключать» цифровые юани после определенной даты, стимулируя потребителей тратить деньги в периоды рецессии.

Сейчас ЦБ Китая тестирует цифровой юань в закрытом режиме в нескольких крупных городах. И проверяются в том числе различные варианты срока годности, отмечает WSJ.

В Пекине рассчитывают, что деньги, сгорающие к определенной дате, существенно повысят возможности Центробанка по контролю за экономикой.

Транзакции в цифровых юанях, для проведения которых не потребуется ни доступ в интернет, ни банковский счет, декларируются как анонимные, однако в систему заложена «прослеживаемость сверху», говорят источники WSJ.

Китайский центробанк получает полный доступ к операциям пользователей цифрового юаня, что позволит минимизировать риски мошеннических операций и финансовых преступлений.

Кроме того, в Пекине рассчитывают, что цифровой юань станет платформой для любой компании или государства, внесенных в «черные» санкционные списки США.

В отличие от популярных платёжных систем, где комиссия составляет 0,3-0,4%, Народный банк Китая не планирует брать комиссию за операции в цифровых юанях.