В Китае придумали самоуничтожающиеся деньги со сроком годности

Сейчас ЦБ Китая тестирует цифровой юань в закрытом режиме в нескольких крупных городах. И проверяются в том числе различные варианты срока годности, отмечает WSJ.
В Пекине рассчитывают, что деньги, сгорающие к определенной дате, существенно повысят возможности Центробанка по контролю за экономикой.
Транзакции в цифровых юанях, для проведения которых не потребуется ни доступ в интернет, ни банковский счет, декларируются как анонимные, однако в систему заложена «прослеживаемость сверху», говорят источники WSJ.
Китайский центробанк получает полный доступ к операциям пользователей цифрового юаня, что позволит минимизировать риски мошеннических операций и финансовых преступлений.
Кроме того, в Пекине рассчитывают, что цифровой юань станет платформой для любой компании или государства, внесенных в «черные» санкционные списки США.
В отличие от популярных платёжных систем, где комиссия составляет 0,3-0,4%, Народный банк Китая не планирует брать комиссию за операции в цифровых юанях.
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