В Голливуде снимут ремейк фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!»

Сегодня стало известно, что российский режиссер Марюс Вайсберг снимет англоязычную версию знаменитого советского кинохита Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!».

Главные роли достанутся голливудским актерам: Эмме Робертс, Томасу Манну, Гаррету Хедлунду и Бритт Робертсон. Точное распределение ролей пока неизвестно, но примечательно, что Эмма и Гаррет являются парой и в реальной жизни, не так давно у них родился ребенок.

Эмма Робертс

Гаррет Хедлунд

Томас Манн

Съемки должны начаться этим летом в Бостоне. Адаптирует для международной публики давно известную российскому зрителю историю сценаристка Тиффани Полсен. Она же написала сценарий фильма «Пара на праздники» (там главную роль также сыграла Эмма Робертс), который вышел на экраны в прошлом году. Продюсерами проекта станут Винсент Ньюман (он известен по фильму «Мы — Миллеры»), Владимир Кошелев и Марина Беспалова.

Я очень рад, что наше советское культурное наследие теперь станет достоянием всего мира. Я долгие годы работал над этим проектом, и вот наконец у нас получилось создать блестящий сценарий,

— сказал Вайсберг, известный фильмами «Бабушка легкого поведения», «Гитлер капут!» и «Любовь в большом городе».

Андрей Мягков и Барбара Брыльска в фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!»









Юрий Яковлев в фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!»

Судя по краткому описанию, ремейк не будет сильно отличаться от оригинала: герои также встретятся в новогоднюю ночь и получат шанс обрести любовь, которую так давно искали.

Напомним, что советскую классику уже не так давно переснимали российские кинематографисты. В 2007 году на экраны вышел фильм «Ирония судьбы. Продолжение», который стал сиквелом оригинальной картины. Режиссером ленты был Тимур Бекмамбетов. Главными героями современной версии стали дети персонажей картины Эльдара Рязанова (по новому сюжету Надя и Женя расстались и создали семьи со своими прежними партнерами — Ипполитом и Галей соответственно).

Константин Хабенский и Елизавета Боярская в фильме «Ирония судьбы. Продолжение»

Сергей Безруков и Елизавета Боярская в фильме «Ирония судьбы. Продолжение»

Барбара Брыльска и Елизавета Боярская в фильме «Ирония судьбы. Продолжение»

Но новые персонажи попадают абсолютно в ту же ситуацию: сын Жени (его сыграл Константин Хабенский) летит в Санкт-Петербург, где попадает в квартиру дочери Нади (ее сыграла Елизавета Боярская).