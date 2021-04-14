Ученые рассказали, отказ от какой привычки продлевает жизнь на 28 лет Нью-Мексико легализовал марихуану для рекреационных целей » В Бразилии строят новую самую высокую статую Христа-Спасителя Новая Статуя Христа-Спасителя возводится в Энкантаду, Бразилия, она будет самой высокой в мире — 43 метра, строительство ведётся с июля 2019 года.



Высота известной статуи Христа-Спасителя в Рио-де-Жанейро — 38 метров (ей 90 лет).



Длина вытянутых рук нового изваяния от кончика до кончика составляет 36 метров. Внутри статуи строится смотровая площадка, к ней будет доставлять лифт.



В основе статуи — стальной каркас, покрытый более 498 кубическими метрами бетона.

Голова Христа весит 40 тонн, на ее изготовление ушло 3 месяца. Создание статуи планируют завершить к концу этого года.



Статуя в Рио-де-Жанейро.