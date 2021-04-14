«  
  »

В Бразилии строят новую самую высокую статую Христа-Спасителя

Новая Статуя Христа-Спасителя возводится в Энкантаду, Бразилия, она будет самой высокой в мире — 43 метра, строительство ведётся с июля 2019 года.

Высота известной статуи Христа-Спасителя в Рио-де-Жанейро — 38 метров (ей 90 лет).

Длина вытянутых рук нового изваяния от кончика до кончика составляет 36 метров. Внутри статуи строится смотровая площадка, к ней будет доставлять лифт.

В основе статуи — стальной каркас, покрытый более 498 кубическими метрами бетона.
Голова Христа весит 40 тонн, на ее изготовление ушло 3 месяца. Создание статуи планируют завершить к концу этого года.

Статуя в Рио-де-Жанейро.

14 апреля, 2021 | Category: Мир, Новости Обсудить на форуме сайта
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  