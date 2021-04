Министерство обороны Украины заявило о росте уровня угрозы со стороны России Илон Маск готовит экспедицию на Луну » Ученые узнали почему шизофреники кончают жизнь самоубийством сихиатры установили, что продолжительная инсомния подвергает пациентов с шизофренией более высокому риску суицидальных мыслей и действий. Исследование предполагает, что лечение нарушений сна должно стать важной частью терапии. Работа опубликована в The Journal of Clinical Psychiatry. При шизофрении у человека возникает маниакальная депрессия в сочетании с апатией и различными психозами. Негативные мысли и голоса в голове, преследующие пациентов, приводят к тяжелым формам бессонницы — наиболее распространенному симптому в продромальной фазе заболевания. Подавляющее большинство пациентов отмечают нарушения сна, которые, как правило, предшествуют болезни и указывают на обострение психотических симптомов. Бессонница также считается предиктом галлюцинаций у больных. Кроме того исследователи полагают, что существует двунаправленная связь между инсомнией и паранойей. Опросы показали, что в данный момент менее 20 процентов клиницистов учитывают качество сна пациентов. Полученные данные представляют дополнительные доказательства того, что формальная оценка бессонницы актуальна для клинической помощи пациентам с шизофренией как индикатор тяжести симптомов и суицидальных мыслей и поведения. Подробно о шизофрении мы рассказывали в материале «Расщепление расщепления». Брайан Миллер (Brian J. Miller) с коллегами из Медицинского колледжа университета Огаста в Джорджии исследовали связь между бессонницей, суицидальными побуждениями и тяжестью заболевания шизофренией у большой группы пациентов, 1494 человек, диагностированных в 57 учреждениях в США. Миллер опросил больных о бессоннице и суицидальных мыслях в течение последних двух недель, попытках самоубийства за последние шесть месяцев и состоянии их психического заболевания на момент включения в исследование. Почти половина испытуемых сообщили о проблемах с засыпанием или нарушениях сна, относящихся к пресомническим и интрасомническим расстройствам. 27 процентов жаловались на постсомнию, когда они просыпаются слишком рано и не могут снова заснуть. Предположительно факторами нарушения архитектуры сна явились сбои биологических часов и естественных циркадных ритмов, которые присутствуют при шизофрении, а также повышенная возбудимость пациентов. После учета нескольких потенциально вмешивающихся факторов было установлено, что постсомническое расстройство сна бессонницы повышает количество суицидальных мыслей в течение двух недель в 2,7 раза(OR = 2,7, 95% CI = 2,0–3,6, P < .001). Пресомния и интрасомния были связаны с увеличением возможных попыток самоубийства в 5,5 раз (OR = 5,5, 95% CI = 1,4–21,1, P = .013). Слишком раннее побуждение оказалось также признаком более тяжелых форм заболевания, отягощенных такими симптомами как тревожность и депрессия.