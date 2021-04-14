Ученые рассказали, отказ от какой привычки продлевает жизнь на 28 лет

Исследователи проанализировали данные 20-летних наблюдений за жизнью алкозависимых людей



Как пишет Express со ссылкой на данные ученых из Каролинского института в Швеции, почти на 30 лет продлевает жизнь отказ от употребления алкогольных напитков.

Исследователи проанализировали данные 20-летних наблюдений за жизнью алкозависимых людей в Дании, Швеции и Финляндии. В пьющей группе исследуемых летальный исход от различных заболеваний наступал гораздо чаще по сравнению с непьющими людьми.

Ученые подсчитали, что продолжительность их жизни сокращалась в среднем на 28 лет. Шведские исследователи еще раз напомнили, что алкоголь даже в малых дозах существенным образом повышает риск возникновения онкологических заболеваний, слабоумия, импотенции и бесплодия.