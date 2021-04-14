Ученые — от психоделиков люди тупеют

Прием психоделических препаратов, а в частности псилобицина, приводит у постепенному отупению, считают ученые.

Прием псилоцибина не удалось связать с усилением креативных способностей — наоборот, он оказался связан с резким сокращением количества новых идей и ассоциаций и снижением способности оценить пользу и эффективность этих идей, причем последний эффект сохранялся как минимум в течение семи дней после введения психоделика. Одновременно с этим по сравнению с отчетами группы плацебо у участников из группы псилоцибина усилилось субъективное чувство спонтанного творческого озарения: после введения препарата они чувствовали творческий подъем и считали, что создают больше новых идей и видят больше связей и ассоциаций. А фМРТ показала, что все наблюдаемые изменения творческого процесса при приеме псилоцибина связаны с характером внутрисетевой и межсетевой коактивации сети пассивного режима работы головного мозга. И, по мнению авторов, эти результаты указывают на псилоцибин как на возможный инструмент для исследования творчества и связанных с ним нейронных механизмов. Статья опубликована в журнале Translational Psychiatry.

Креативность — это важная когнитивная способность, связанная со всеми сферами нашей повседневной жизни, позволяющая адаптироваться к постоянно меняющейся среде и находить способы решения проблем. Эта способность реализуется благодаря переключению между двумя различными способами мышления: с одной стороны — это генерация новых и оригинальных идей, что еще называют дивергентным мышлением, а с другой — последующая оценка пользы и эффективности предложенных идей — конвергентное мышление. Соответственно, и с точки зрения мозговой функциональной организации творческий процесс сложен и связан с взаимодействием трех оппозиционных друг другу функциональных сетей головного мозга: сети пассивного режима работы, которая активна, когда человек бездействует, отдыхает, грезит наяву или погружён в себя, теменно-лобной сети, отвечающей за контроль и поддержание уровня внимания, и сети значимости, которая выделяет значимые стимулы и участвует в привлечении необходимых функциональных систем.

За прошедшие годы накопились сообщения о том, что употребление психоделических препаратов, таких как диэтиламид лизергиновой кислоты, более известный как ЛСД, псилоцибин и мескалин, могут повышать творческие способности, а также возможно могут оказывать влияние на нейронные механизмы, связанные с творчеством. Однако прямые экспериментальные доказательства этого, полученные в соответствующих современным стандартам слепых контролируемых испытаниях, отсутствуют.

Наташа Мейсон (Natasha Mason) из Маастрихтского университета и ее коллеги провели подобное исследование с участием 60 здоровых людей, которые ранее принимали психоделические препараты, но не в течение последних 3 месяцев перед началом исследования. Участники были случайно распределены в две равные группы: экспериментальная принимала перорально 0,17 мг / кг псилоцибина, а контрольная — плацебо. За некоторое время до приема, в день приема и спустя семь дней после участники заполнили опросник измененных состояний сознания и выполнили два творческих задания. Первое подразумевало поиск связей между цветными изображениями, причем сначала участники указывали правильный вариант, поскольку был лишь один верный ответ, а затем — предлагали любые другие, сколько могли. Количество правильных ответов служило мерой конвергентного мышления, а продолжающийся спонтанный поиск ученые использовали для оценки дивергентного мышления, а также беглости речи и оригинальности. В рамках второго творческого задания участники придумывали как можно больше вариантов альтернативного использования двух привычных предметов домашнего обихода за шесть минут (по три минуты на каждый). По завершении выполнения этого задания участники рассказали, какие из предложенных ими альтернатив применения объектов были для них совершенно новыми, то есть они никогда не думали и не слышали о них раньше. Все ответы были оценены двумя независимыми экспертами, которые не знали условий лечения.

Оказалось, что при решении первой задачи в день приема (фаза острого психоделического состояния) по сравнению с плацебо показатели дивергентного и конвергентного мышления были резко ниже в группе псилоцибина (p = 0,05), а на седьмой день (фаза подострого психоделического состояния) этот эффект сохранился только относительно конвергентного мышления (p = 0,05). При решении второй задачи по сравнению с плацебо у группы псилоцибина были резко ниже оценки беглости речи (p = 0,05), но через семь дней повысилось число идей, которые участники считали новыми (p = 0,05). Введение псилоцибина также было связано с повышением оценок по опроснику измененных состояний сознания. Другими словами, по сравнению с плацебо участники, находящиеся под действием псилоцибина, переживали спонтанное творческое озарение, считая, что им приходят на ум новые и оригинальные идеи.

Из этого авторы заключили, что псилоцибин не связан с усилением творческого мышления как такового, но оговорились, что он связан с изменениями в некоторых его компонентах. С одной стороны, этот психоделик связан с объективным ухудшением генерации идей и оценки творческого мышления, но одновременно он усиливает субъективное ощущение качества генерируемых идей, несмотря на отсутствие объективных доказательств. С другой стороны, несоответствие между резким увеличением чувства озарения и уменьшением количества идей может свидетельствовать о том, что псилоцибин, возможно, резко увеличивают потенциал спонтанного творческого мышления, уменьшая при этом потенциал преднамеренного творческого познания. В данном контексте авторы понимают преднамеренное творчество как нацеленный поиск креативного решения в рамках строгих условий (задачи), как это было в исследовании, а спонтанное как внезапно и случайно возникающие идеи, появляющиеся словно неоткуда, которые вообще могут быть не связаны с конкретной ситуацией.

А фМРТ показала, что острые и стойкие эффекты были связаны с характером внутрисетевого и межсетевого подключения сети пассивного режима работы головного мозга. По сравнению с группой плацебо снижение коактивации внутри сети пассивного режима работы при приеме псилоцибина было связано с повышением субъективного ощущения спонтанного творческого озарения и с увеличением субъективной оценки новизны продуцируемых идей, и также с объективным снижением дивергентного компонента творческого мышления. А усиление функциональных связей между сетью пассивного режима работы и теменно-лобной сетью связано с появлением острого и стойкого объективного снижения конвергентного компонента творческого мышления. Как считают авторы, вместе их результаты указывают на псилоцибин как на возможный инструмент для исследования творчества и связанных с ним нейронных механизмов.