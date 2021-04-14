У Байдена нет четкой стратегии по отношению к Путину

Обсуждались региональные и глобальные вопросы, включая намерение США и России поддерживать диалог о стратегической стабильности в области контроля над вооружениями и по вопросам безопасности. Обсуждались и вопросы, связанные с продлением срока действия договора о сокращении стратегических вооружений, сообщается на сайте Белого дома.

Были «обстоятельно обсуждены текущее состояние российско-американских отношений и некоторые актуальные аспекты международной повестки дня», утверждается на сайте Кремля.

Официальное заявление Белого дома о телефонном разговоре двух президентов указывает на отсутствие у администрации Джо Байдена ясной стратегии отношений с Россией. Новый президент США и его администрация, скорее всего, движутся, что называется, ощупью, вырабатывая свой подход к отношениям с Кремлем, считает сотрудник Гуверовского института Пол Грегори:

Я лично продолжаю ожидать от Белого дома действий

– Два президента обсудили классический набор вопросов, президентом Байденом были сделаны стандартные предупреждения о том, что США не оставят без последствий российское вмешательство в американские выборы, российские кибератаки, США опять заявили о поддержке территориальной целостности Украины. Но показательно, что заявление о телефонном разговоре начинается с упоминания необходимости поддержания и расширения стратегической стабильности. Это именно то, что более всего заботит администрацию Байдена, и как мне кажется, мы гораздо более заинтересованы в сокращении вооружений, чем российская сторона. Я лично продолжаю ожидать от Белого дома действий. Например, санкций в отношении Кремля за преследование Навального. Несколько недель назад администрация Байдена дала понять, что новые санкции будут введены в ближайшее время, но пока мы слышим только слова. Я, кстати, не исключаю, что одной из основных причин наращивания российских войск в Крыму и вблизи границ с Украиной является желание Путина испытать Байдена, его реакцию на потенциальные российские акции против Украины. Кремль, как и многих других, наверняка интересует, ограничится ли новая американская администрация словами или от нее можно ожидать действий.

Объективно говоря, у администрации Джо Байдена немного инструментов для воздействия на Кремль. Путин это понимает и это создает опасную непредсказуемость на украинско-российской границе, считает Пол Грегори:

– У США ограниченные возможности в том, что касается помощи Украине. Самой высокой ценой для Кремля стало бы вступление Украины в НАТО, но в данный момент это фактически неосуществимая идея. Возможно, наиболее весомым аргументом против военного конфликта с Украиной являются общественные настроения в России, где больше половины населения сейчас относится положительно к Украине. Опасность потерь на поле боя и негативных экономических последствий также должна тревожить Путина. Вместе с тем он оппортунист. Если ситуация в так называемых «народных республиках» на востоке Украины даст ему возможность выступить в роли решительного защитника интересов русскоязычного населения, он может попытаться ей воспользоваться. В конце концов, я подозреваю, что Путин, вводя «зеленых человечков» в Крым, не рассчитывал на то, что Крым упадет в его руки. Но, к удивлению, он не встретил сопротивления и, вероятно, решил: почему бы этого не сделать. У него могут быть подобные планы и относительно территорий, соединяющих Крым и Донбасс. Главная цель Путина – ослабление Украины. Захват этих территорий нанесет серьезнейший удар по Украине. И Путин может соблазниться такой перспективой, если он посчитает, что расплата за это будет небольшой, – говорит Пол Грегори.

Вице-президент вашингтонского Американского внешнеполитического совета Илан Берман считает, что главной целью телефонного звонка Джо Байдена Владимиру Путину была попытка снизить напряженность в двусторонних отношениях:

Новая администрация все еще действует, если можно так сказать, рефлексивно, громко критикуя Кремль, поскольку президент Трамп этого не делал

– Непонятно, что Белый дом готов предпринять в отношении России, какие меры давления, но, если судить по официальному сообщению о разговоре двух президентов, главная цель Джо Байдена – как можно быстрее снизить напряженность в отношениях США и России. Именно поэтому, я думаю, он объявил о готовности пойти на рискованный маневр – встретиться в третьей стране с президентом Путиным. Риск заключается в том, что, устраивая саммит в отсутствие четкой комплексной стратегии действий в отношении России, президент Байден не добьется благоприятного для Соединенных Штатов результата. Проблема в том, что несмотря на все официальные заявления, я не вижу признаков того, что новая администрация уделяет достаточно внимания и времени на выработку подхода к отношениям с Россией. Она все еще действует, если можно так сказать, рефлексивно, громко критикуя Кремль, поскольку президент Трамп этого не делал. Но нет ощущения, что администрация Байдена готова к разного рода неожиданностям, что она готова ответить на действия Москвы. Я бы сказал, что в лучшем случае, американская стратегия в отношении России все еще находится в стадии формирования, в худшем – работа над ее созданием не началась. Остается только надеяться, что нынешнее поведение Кремля заставит администрацию Байдена ускорить этот процесс и сформулировать эффективный действенный подход к отношениям с Россией, – говорит Илан Берман.

Бывший помощник госсекретаря США Дэвид Кремер называет труднообъяснимым предложение президента Байдена провести американо-российский саммит:

О чем они будут говорить? Байден попросит Путина вести себя по-другому?

– Мне очень трудно объяснить как на фоне наращивания российского военного присутствия в Крыму и на границе Украины, на фоне преследования Навального и попытки его отравления, на фоне проникновения российских хакеров в компьютеры американских правительственных ведомств, на фоне российского вмешательства в американские выборы, не фоне поощрения Кремлем убийств американских военнослужащих в Афганистане президент Байден готов встречаться с президентом Путиным. О чем они будут говорить? Байден попросит Путина вести себя по-другому? Я очень надеюсь, что предложение провести встречу в верхах не является отражением веры администрации Байдена в то, что проблемы в отношениях с Путиным можно урегулировать посредством разговоров. Опыт четко указывает на то, что это не так.

Джо Байден, несмотря на резкие заявления в отношении действий Кремля, похоже, действует по образцу своих предшественников, которые неизбежно в начале своего правления пытались протянуть руку Кремлю в надежде найти с ним общий язык, говорит Дэвид Кремер:

– Мы всегда выражали излишнюю, на мой взгляд, готовность договариваться с Россией, в то время как российская сторона продолжает заниматься тем, чем она занимается, и ждет, пока мы выйдем с какими-то предложениями. Конечно, есть вероятность, что Байден хочет использовать перспективу проведения саммита как пряник. Дескать, если Путин хочет встретиться, то он должен вести себя хорошо: не нападать на Украину или не подвергать риску жизнь Навального. Но я не думаю, что это верный подход к отношениям с Россией, – говорит Дэвид Кремер.

https://www.svoboda.org/a/31202829.html