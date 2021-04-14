Светлана Лобода устроила веселую вечеринку в честь 10-летия дочери Евангелины

Несколько дней назад 38-летняя Светлана Лобода отметила день рождения старшей дочери Евангелины — девочке исполнилось 10 лет. Сама звезда пока лечится от коронавируса и соблюдает самоизоляцию, однако из-за этого лишить девочку праздника в такой важный для нее день просто не смогла.

Светлана Лобода с дочерью Евой

Певица организовала для дочки вечеринку, на которую Ева смогла пригласить всех своих друзей. День рождения девочки прошел в столичном парке аттракционов, который в народе называют «московским Диснейлендом». Именинница пришла на собственный праздник в образе Харли Квинн — с битой в руках, в кожаной куртке и с двумя выкрашенными в разные цвета хвостиками, — а все мероприятие было устроено в супергеройской тематике.

Дочь Светланы Лободы Евангелина

Евангелина с друзьями

Сначала у виновницы торжества и ее маленьких гостей было небольшое застолье. Во время него все собравшиеся уплетали пиццу, пили соки и газировку, посвящали Еве тосты и дарили ей подарки. Потом именинница вместе с гостями с интересом наблюдала за шоу мыльных пузырей, после чего все отправились кататься на аттракционах.

Евангелина с другом









Евангелина с подругой

На этом сюрпризы для Евангелины не закончились. Под конец вечера она в присутствии друзей задула свечи на большом праздничном торте и загадала свои заветные желания на год. Позже в своем инстаграме Светлана призналась, что Ева называла этот день рождения лучшим в своей жизни. К слову, если звездная мама девочки не смогла присутствовать на ее празднике, то ее отец, хореограф и танцор Андрей Царь, вечеринку дочери не пропустил.

Несколько дней назад Светлана Лобода опубликовала в своем инстаграме публичное поздравление для дочери, в котором призналась, что появление той на свет навсегда изменило ее жизнь:

Моя дорогая, любимая девочка! Нет таких слов, чтобы описать, как сильно я люблю тебя, твое доброе сердце, твою нежность и трогательность по утрам, твою недетскую головку, в которой так много мыслей и прочитанных книг. Все это восхищает меня безмерно! Твой приход в этот мир изменил мою жизнь навсегда. Радость материнства, твои первые неуверенные шажочки, твои первые и самые важные слова — все это сделало меня самой счастливой мамой на свете. Ты уникальный ребенок, и я горжусь тобой! Будь здорова и счастлива, моя девочка!

Лобода пожелала дочери, чтобы по жизни ее всегда окружали только светлые и честные люди, а также призналась, что всегда будет любить и поддерживать ее во всех делах и начинаниях. Напомним, что помимо старшей дочери Евы у Светланы также есть младшая дочь Тильда, личность отца которой она не раскрывает.