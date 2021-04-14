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Samsung покажет «самый мощный Galaxy» 28 апреля

Samsung анонсировала очередное мероприятие Galaxy Unpacked, которое пройдёт 28 апреля в 17:00 по московскому времени.

На презентации обещают показать «самое мощное устройство Galaxy». Трейлер уже доступен на YouTube канале Samsung Newsroom:


Пока неизвестно, что именно представит Samsung. По мнению южнокорейских обозревателей речь может идти о линейке ноутбуков Galaxy Book Pro, Book Pro 360 и Book Go.

Однако размер коробки в тизере намекает на более компактное устройство. Из флагманских смартфонов в линейке 2021 года остались складные Galaxy Z Fold 3 и Flip 2. Вероятен и новый планшет, аналогичный iPad Pro.

Ранее сообщалось, что Samsung выпустит мобильный чип на базе процессора Exynos и графики AMD уже в этом году.

14 апреля, 2021 | Tags: | Category: Видео, Наука, Новости Обсудить на форуме сайта
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