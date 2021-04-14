Режиссер «Войны будущего» снимет спин-офф «Дракулы» Режиссёр Джо Корниш экранизирует комикс «Звёздный свет» Марка Миллара о постаревшем супергерое » Samsung покажет «самый мощный Galaxy» 28 апреля Samsung анонсировала очередное мероприятие Galaxy Unpacked, которое пройдёт 28 апреля в 17:00 по московскому времени. На презентации обещают показать «самое мощное устройство Galaxy». Трейлер уже доступен на YouTube канале Samsung Newsroom:

Пока неизвестно, что именно представит Samsung. По мнению южнокорейских обозревателей речь может идти о линейке ноутбуков Galaxy Book Pro, Book Pro 360 и Book Go. Однако размер коробки в тизере намекает на более компактное устройство. Из флагманских смартфонов в линейке 2021 года остались складные Galaxy Z Fold 3 и Flip 2. Вероятен и новый планшет, аналогичный iPad Pro. Ранее сообщалось, что Samsung выпустит мобильный чип на базе процессора Exynos и графики AMD уже в этом году.