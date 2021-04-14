Россия может прибегнуть к ограниченному вторжению в Украину — ЦРУ

Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс не исключает, что Россия может прибегнуть к ограниченному военного вторжению в Украину.

Об этом шла речь на заседании спецкомитета по разведке Сената США .

По его словам, концентрация войск РФ вдоль украинской границы вызывает озабоченность.

«Думаю, что это может быть методом, чтобы запугать украинское руководство, дать сигнал США … Это наращивание достигло той точки, когда может стать основой для ограниченного вторжения. К этому должны серьезно относиться не только США, но и союзники «, — подчеркнул глава ЦРУ.

Бернс отметил, что, будучи послом в России в 2005-2008 годах, он усвоил, что «нельзя недооценивать российское руководство». Глава ЦРУ добавил, что руководство США понимает серьезность ситуации.

«Президент США Джо Байден в телефонном разговоре с президентом (России — ред.) Путиным очень ясно заявил о нашей серьезной обеспокоенности (концентрацией российских сил вблизи Украины — ред.)», — заявил он.