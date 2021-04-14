Російський снайпер під Шумами працює з насосної станції, яку не можна обстрілювати у відповідь, — військові

Про це йдеться в матеріалі «Радіо Свобода«.

12 квітня 2021 року одна з бригад Збройних сил України оприлюднила відео з розвідувального безпілотника. На ньому зафіксована насосна станція на південний схід від селища Шуми. За твердженням військових, зі станції вівся снайперський вогонь по українських військових, унаслідок чого були загиблі та поранені.

У повідомленні наголошується на тому, що об’єкти, подібні до насосної станції, не можна використовувати як військові, і це є порушенням міжнародного права. Тут йдеться про Додатковий протокол до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року.

Зазначається, що у ситуації біля Шумів вперше мова йде про розміщення позицій та ведення бойових дій саме з насосної станції.

«Справа у тому, що ведення вогню у відповідь по ній може позбавити водопостачання велику кількість населення регіону. Це буде прямим порушення звичаїв ведення війни», — пояснили військові.

10та Гірсько-штурмова бригада звинувачує ворога в веденні вогню зі станції.