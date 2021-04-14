Режиссёр «Людей в чёрном 2» снимет фильм о приключениях лошади по кличке Перестройка

Барри Зонненфельд («Люди в чёрном 2», «Семейка Аддамс») подыскал себе новый режиссёрский проект. Им станет экранизация романа Джейн Смайли «Перестройка в Париже». Как сообщает The Hollywood Reporter, проект будет анимационным, а продюсером выступит Фрэнк Маршалл («Назад в будущее»).

В центре сюжета окажется лошадь по кличке Перестройка, которая решает покинуть своё стойло и отправляется в Париж. Там она встречает немецкого короткошёрстного пойнтера Фриду, лишившегося недавно своего хозяина-музыканта, мудрого ворона Рауля, живущего на статуе Бенджамина Франклина, крякв Сида и Нэнси и других.

Книга появилась на свет в 2020 году и тут же стала бестселлером. Пока неизвестно, какая студия или стриминговый сервис возьмутся за проект. Также неясно, когда его смогут увидеть зрители.