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Режиссёр «Людей в чёрном 2» снимет фильм о приключениях лошади по кличке Перестройка

Режиссёр "Людей в чёрном 2" снимет фильм о приключениях лошади по кличке Перестройка

Барри Зонненфельд («Люди в чёрном 2», «Семейка Аддамс») подыскал себе новый режиссёрский проект. Им станет экранизация романа Джейн Смайли «Перестройка в Париже». Как сообщает The Hollywood Reporter, проект будет анимационным, а продюсером выступит Фрэнк Маршалл («Назад в будущее»).

В центре сюжета окажется лошадь по кличке Перестройка, которая решает покинуть своё стойло и отправляется в Париж. Там она встречает немецкого короткошёрстного пойнтера Фриду, лишившегося недавно своего хозяина-музыканта, мудрого ворона Рауля, живущего на статуе Бенджамина Франклина, крякв Сида и Нэнси и других.

Книга появилась на свет в 2020 году и тут же стала бестселлером. Пока неизвестно, какая студия или стриминговый сервис возьмутся за проект. Также неясно, когда его смогут увидеть зрители.

14 апреля, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес Обсудить на форуме сайта
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