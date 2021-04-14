Samsung покажет «самый мощный Galaxy» 28 апреля В Израиле разработали корабельные противоракеты повышенной дальности » Режиссёр Джо Корниш экранизирует комикс «Звёздный свет» Марка Миллара о постаревшем супергерое Корниш выступит и сценаристом экранной адаптации, сообщило издание Deadline. Ранее он снял картины «Чужие на районе» и «Рождённый стать королём», для которых он также написал сценарий. Комикс «Звёздный свет» рассказывает историю некогда прославленного супергероя Дюка МакКуина, Звёздного Света. Он спас Вселенную от тирана и вернулся на Землю, однако люди не поверили в его фантастические рассказы. Он смирился и прожил обычную жизнь — женился и завёл детей. Но спустя 35 лет уже состарившегося героя вновь позвали в очередное приключение. По словам автора комикса Марка Миллара, «Звёздный свет» представляет собой смесь «Возвращения Тёмного рыцаря» и «Флэша Гордона». Дата премьеры экранизации неизвестна. В мае на Netflix будет запущен фэнтези-сериал «Наследие Юпитера», в основе которого лежит одноимённый графический роман Миллара. https://dtf.ru/cinema/702337-rezhisser-dzho-kornish-ekraniziruet-komiks-zvezdnyy-svet-marka-millara-o-postarevshem-supergeroe