Режиссёр Джо Корниш экранизирует комикс «Звёздный свет» Марка Миллара о постаревшем супергерое

Корниш выступит и сценаристом экранной адаптации, сообщило издание Deadline. Ранее он снял картины «Чужие на районе» и «Рождённый стать королём», для которых он также написал сценарий.
Он смирился и прожил обычную жизнь — женился и завёл детей. Но спустя 35 лет уже состарившегося героя вновь позвали в очередное приключение.
По словам автора комикса Марка Миллара, «Звёздный свет» представляет собой смесь «Возвращения Тёмного рыцаря» и «Флэша Гордона». Дата премьеры экранизации неизвестна.
В мае на Netflix будет запущен фэнтези-сериал «Наследие Юпитера», в основе которого лежит одноимённый графический роман Миллара.
https://dtf.ru/cinema/702337-rezhisser-dzho-kornish-ekraniziruet-komiks-zvezdnyy-svet-marka-millara-o-postarevshem-supergeroe
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