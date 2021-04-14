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Режиссёр Джо Корниш экранизирует комикс «Звёздный свет» Марка Миллара о постаревшем супергерое

Корниш выступит и сценаристом экранной адаптации, сообщило издание Deadline. Ранее он снял картины «Чужие на районе» и «Рождённый стать королём», для которых он также написал сценарий.

Комикс «Звёздный свет» рассказывает историю некогда прославленного супергероя Дюка МакКуина, Звёздного Света. Он спас Вселенную от тирана и вернулся на Землю, однако люди не поверили в его фантастические рассказы.

Он смирился и прожил обычную жизнь — женился и завёл детей. Но спустя 35 лет уже состарившегося героя вновь позвали в очередное приключение.

По словам автора комикса Марка Миллара, «Звёздный свет» представляет собой смесь «Возвращения Тёмного рыцаря» и «Флэша Гордона». Дата премьеры экранизации неизвестна.

В мае на Netflix будет запущен фэнтези-сериал «Наследие Юпитера», в основе которого лежит одноимённый графический роман Миллара.

https://dtf.ru/cinema/702337-rezhisser-dzho-kornish-ekraniziruet-komiks-zvezdnyy-svet-marka-millara-o-postarevshem-supergeroe

14 апреля, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес Обсудить на форуме сайта
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