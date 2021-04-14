Режиссер «Войны будущего» снимет спин-офф «Дракулы»

Создатель фантастического боевика «Война будущего» Крис МакКей подписал контракт со студией Universal, по условия которого он снимет спин-офф «Дракулы», посвященный одному из самых преданных последователей знаменитого вампира — Ренфилду. Проект станет развитием так называемой Темной Вселенной.

В основе сценария окажутся не только литературный первоисточник, но и оригинальные идеи Роберта Киркмана, автора сериала «Ходячие мертвецы». Ожидается, что новая экранизация будет в значительной степени комедийной.

Напомним, что этот персонаж упоминался в романе Брэма Стокера «Дракула» как пациент в сумасшедшем доме, мучимый навязчивой идеей пить кровь, полагающий, что таким образом он обретет бессмертие. Он преклонялся перед царем вампиров, который в качестве поощрения кормил его насекомыми и крысами. Ренфилд фигурировал в нескольких экранизациях произведения, в том числе в картине 1992 года «Дракула Брэма Стокера».

Впервые о намерении Universal экранизировать историю Ренфилда стало известно еще в 2019 году. Тогда сообщалось, что режиссером намерен стать создатель биографической драмы «Рокетмен» Декстер Флетчер. Но проект так и не был запущен в производство.