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Разведка США назвала утечку из лаборатории основной причиной пандемии COVID-19

Утечка инфекции из лаборатории — одна из возможных причин пандемии болезни COVID-19. Об этом в рамках доклада в Сенате США заявила директор Национальной разведки Аврил Хэйнес, передает агентство Reuters.

«Разведывательное сообщество не знает точно, где, когда и как вирус, вызывающий COVID-19, изначально возник», — заявила директор. Она упомянула два варианта его появления — передачу от животного к человеку и утечку из лаборатории в результате некого инцидента.

Ранее путь коронавируса от летучих мышей к человеку описали во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). По мнению экспертов, наиболее вероятна версия передачи инфекции людям через другие виды животных, а не утечка из лаборатории.

США и еще 13 стран выразили обеспокоенность в связи с публикацией доклада, отметив, что расследование было проведено со значительной задержкой, а эксперты ВОЗ не получили доступа к полной информации, связанной со вспышкой вируса в Китае.

14 апреля, 2021 | Tags: , | Category: Новости, США Обсудить на форуме сайта
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