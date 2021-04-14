Президент США Джо Байден может поменять глобальную повестку Америки. С таким мнением выступила Энн Джиран (Anne Gearan), корреспондент Белого дома газеты The Washington Post, специализирующаяся на внешней политике и национальной безопасности.

По мнению журналистки, Байден наблюдал за своими предшественниками, которые ставили перед страной масштабные цели за границей, но в итоге увязли в давних, медленно нарастающих проблемах, поэтому он полон решимости избежать той же участи.

Изменения начнутся с вывода войск из Афганистана, считает Джиран. «Его обещание положить конец войне США в Афганистане, длившейся два десятилетия, — пока лучший тому пример», — отметила она.

Она подчеркнула, что Байден рассматривает войну против движения «Талибан» как препятствие к необходимости иметь дело с более серьезными угрозами, такими как Китай, изменение климата, пандемия коронавируса, а также угрозой терроризма, которая, уточняет Джиран, значительно видоизменилась за два десятилетия, прошедшие после атак, которые привели к войне в Афганистане. «Он также сосредоточен на угрозах со стороны России и падении влияния США за рубежом», — уточнила она.

Та же теория применима и к усилиям Байдена не делать центральный приоритет из Ближнего Востока, за исключением сосредоточения внимания на ядерной программе Ирана, пишет журналистка. «Он дистанцировался от лидеров как Израиля, так и Саудовской Аравии и не предпринял никаких шагов для начала мирных переговоров между Израилем и палестинцами — в отличие от многих его предшественников, которые вступили в должность, решив стать президентами, которые принесут мир на Ближний Восток», — подчеркнула она.

В среду, 14 апреля, президент США изложит планы по выводу всех сил из Афганистана к 11 сентября. Объявление соответствует предвыборному обещанию Байдена о прекращении самой продолжительной войны в стране. Американская армия уже в 2020-м сократила вдвое свое военное присутствие в стране. США ввели войска в Афганистан после теракта 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке.