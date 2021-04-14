Первый полет марсианского дрона отложен на неопределенный срок из-за аварии

Дату первого полета марсианского вертолета «Индженьюити», который был намечен на 14 апреля, объявят на следующей неделе. Специалистам нужно время для разработки, проверки и загрузки на борт дрона обновления программного обеспечения полетных контроллеров, сообщается на сайте NASA.

«Индженьюити» был размещен на ровной площадке в кратере Езеро на Марсе 4 апреля 2021 года, после чего начал проверку всех систем, а также тестово раскрутил свои винты до небольшой скорости. Ожидалось, что первый полет дрона состоится 11 апреля, однако из-за неудачного высокоскоростного теста по раскрутке винтов, состоявшегося 9 апреля, он был перенесен на 14 апреля, а специалисты занялись анализом полученных телеметрических данных.

12 апреля инженеры сообщили, что первый полет «Индженьюити» вновь переносится, на этот раз на неопределенный срок. Новую дату полета объявят на следующей неделе. Подобное решение было принято из-за предстоящих временных затрат на решение проблем с дроном — специалистам нужно разработать обновление программного обеспечения для дрона, которое изменит процесс загрузки двух полетных контроллеров, проверить на наземных имитаторах, а затем передать пакеты команд на Марс.

В настоящее время вертолет остается стоять на поверхности Марса, работает в штатном режиме и не испытывает проблем с электропитанием и обогревом. Что же касается марсохода «Персеверанс», то он продолжает работать по своей научной программе и готовится к проверке работы прибора MOXIE, который должен попытаться получить кислород из атмосферы Марса.

«Индженьюити» — первый в истории внеземной беспилотный летательный аппарат. Он должен проработать на Марсе один месяц и за это время показать, что подобные ему аппараты могут успешно работать в разреженных атмосферах, например вести фотосъемку труднодоступных мест. В частности, опыт, полученный при работе с вертолетом, может быть использован для работ по октокоптеру Dragonfly, который должен отправиться к спутнику Сатурна Титану в 2026 году.