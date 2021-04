Пандемия ковида слабо повлияла на число суицидов — ученые

Международная исследовательская коллаборация по предотвращению самоубийств при ковиде (ICSPRC) представила данные по уровню суицида в первые месяцы пандемии для 21 страны (для некоторых доступны лишь отдельные территории). Как пишут ученые в журнале Lancet Psychiatry, число самоубийств изменилось слабо, в основном в сторону уменьшения.

Как неоднократно сообщалось в научной периодике, после коронавирусной инфекции зачастую развиваются разнообразные психические и нейропсихиатрические нарушения. К примеру, в самом крупном на данный момент американском исследовании (62 тысячи пациентов) симптомы подобных расстройств обнаружили почти у каждого пятого; в итальянском (400 участников) — более чем у половины. Наиболее часто встречаются депрессия, тревожность и бессонница. Кроме того, для перенесших ковид характерно состояние, напоминающее синдром хронической усталости, которое тоже негативно отражается на настроении. Учитывая эти данные, логично ожидать, что и частота суицида, особенно в условиях самоизоляции, карантинных мер и других ограничений, окажется повышенной.

Чтобы следить за этой потенциальной угрозой и своевременно реагировать на нее, исследователи из 40 стран сформировали ICSPRC. Для поиска информации они с начала пандемии отслеживали публикации по теме (включая препринты) в базах данных PubMed, Scopus, medRxiv, bioRxiv, COVID-19 Open Research Dataset by Semantic Scholar and the Allen Institute for AI и WHO COVID-19. Эти данные оказались недостаточно качественными, поскольку часто были основаны на случайных сообщениях и нерепрезентативных выборках.

Тогда ICSPRC с 1 сентября по 1 ноября провела поиск информации по суицидам в странах и территориях — членах Всемирного банка, преимущественно с населением не менее трех миллионов человек. При поиске исследователи в первую очередь опирались на имеющиеся помесячные данные, предоставляемые официальными источниками (министерства здравоохранения, надзорные органы, статистические службы и тому подобные), используя релевантные поисковые запросы на разных языках. К ним добавили немногие качественные академические публикации из предыдущего мониторинга.

В итоге ICSPRC получили подходящие для обработки данные как минимум с 1 января 2019 по 31 марта 2020 года (до пандемии) и с 1 апреля по 31 июля 2020 года (во время пандемии) по 21 стране с высокими или средне-высокими доходами. В их число вошли Австралия, Австрия, Бразилия, Великобритания, Германия, Италия, Испания, Канада, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Перу, Польша, Россия, США, Хорватия, Чили, Эквадор, Эстония, Южная Корея и Япония. При этом для 11 из перечисленных стран доступными оказались лишь отдельные регионы (например, для России — только Санкт-Петербург).

Для всех этих стран и территорий рассчитали ожидаемое число самоубийств в рассматриваемый период пандемии (с 1 апреля по 31 июля 2020 года) и сравнили их с реальными данными, проведя статистический анализ. Выяснилось, что в целом уровень суицидов практически не изменился во время пандемии, в 12 странах он оказался даже несколько ниже прогнозированного.

Реальные и ожидаемые числа случаев суицида

Два последующих анализа чувствительности — в один включили доступные данные по 31 октября 2020 года, во втором за начало пандемии приняли не 1 апреля, а 1 марта 2020 года — дали схожие результаты.

Исследователи отмечают, что по имеющимся разрозненным данным, обстановка с суицидами в странах с низкими и средне-низкими доходами обстоит существенно хуже, однако качество этих данных не позволяет делать определенные выводы. Также ICSPRC подчеркнула, что крайне важно продолжать начатый мониторинг, а на уровне отдельных стран и территорий необходимо обеспечить переболевших адекватной психологической и экономической поддержкой.