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Нью-Мексико легализовал марихуану для рекреационных целей

Губернатор Гришем ожидает, что это приведет к созданию более 10 тысяч рабочих мест

Губернатор Нью-Мексико Лухан Гришем подписала закон о легализации использования марихуаны в рекреационных целях.

Губернатор-демократ заявила, что легализация должна привести к созданию более 10 тысяч новых рабочих мест и освобождению из тюрем около 100 человек.

Таким образом, Нью-Мексико стал седьмым штатом с ноября прошлого года, который легализовал хранение и продажу каннабиса взрослым для рекреационных целей.

Рекреационное употребление марихуаны станет легальным в ближайшие месяцы, а продажи в штате начнутся в следующем году.

14 апреля, 2021 | Category: Новости, США Обсудить на форуме сайта
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