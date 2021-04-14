Нью-Мексико легализовал марихуану для рекреационных целей

Губернатор Нью-Мексико Лухан Гришем подписала закон о легализации использования марихуаны в рекреационных целях.

Губернатор-демократ заявила, что легализация должна привести к созданию более 10 тысяч новых рабочих мест и освобождению из тюрем около 100 человек.

Таким образом, Нью-Мексико стал седьмым штатом с ноября прошлого года, который легализовал хранение и продажу каннабиса взрослым для рекреационных целей.

Рекреационное употребление марихуаны станет легальным в ближайшие месяцы, а продажи в штате начнутся в следующем году.