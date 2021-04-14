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Мужчина застрял в Долине Смерти из-за спущенных колес и умер

В США мужчина погиб в Долине Смерти, штат Калифорния, после того, как их автомобиль застрял из-за двух спущенных колес. Об этом сообщает сайт телеканала ABC News.

32-летний Александр Лофгрен (Alexander Lofgren) и 27-летняя Эмили Хенкель (Emily Henkel) из города Тусон, штат Аризона, отправились на автомобиле в национальный парк Долина Смерти. Оба имели большой опыт в туризме.

В воскресенье, 4 апреля, они не вернулись, как планировалось ранее, и их родственники забили тревогу. Во вторник, 6 апреля, пару объявили в розыск. Полицейские искали их в отелях, на туристических маршрутах и вблизи достопримечательностей вдоль шоссе.

На следующий день сотрудники национального парка обнаружили автомобиль Subaru, принадлежавший пропавшей паре. В салоне машины они нашли записку: «Два спущенных колеса. Направляемся к каньону Мормон-Поинт. Запаса воды хватит на три дня».

В четверг, 8 апреля, пару заметили с воздуха, но спасатели не имели возможности спуститься к ним и поднять их на борт. Им удалось добраться до пострадавших только утром в пятницу, 9 апреля.

К этому моменту Лофгрен был мертв. Хенкель доставили на военно-морскую авиабазу Лемур на лечение. О ее состоянии не сообщается.

Полицейские устанавливают причину смерти Лофгрена.

Долина Смерти в пустыне Мохаве — одно из самых жарких и засушливых мест в мире. Свое название долина получила в 1849 году во время калифорнийской золотой лихорадки.

14 апреля, 2021 | Category: Новости, США Обсудить на форуме сайта
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