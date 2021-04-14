Моника Беллуччи появилась в образе колдуньи на съемках фильма в Риме

56-летняя Моника Беллуччи сейчас занята в фильме «Колдунья приходит ночью 2», съемки которого проходят в Риме. Вчера папарацци попали на съемочную площадку картины и засняли звезду в образе ее героини.

В фильме Беллуччи играет добрую колдунью Долорес, которая посвящает свою жизнь детям. Перевоплотиться в образ своего персонажа Монике помогли грим и соответствующая одежда: звезда примерила седой парик, исторический костюм и вооружилась метлой.

В таком виде сниматься Монике было явно непросто — в Италии сейчас довольно тепло и солнечно, поэтому звезда часто делала перерывы и то и дело подходила к гримерам, чтобы они подправили ей макияж.

Фильм является продолжением картины Микеле Соави «Колдунья приходит ночью», вышедшей в 2018 году. В нем Беллуччи участия не принимала. Коллегами Моники по съемочной площадке выступили итальянские актеры Зои Массенти, Фабио Де Луиджи, Лучано Луиджи, Алессандро Абер и другие.

Съемки приквела стартовали 1 марта, но ожидается, что премьера картины состоится уже в этом году.

В то время как Беллуччи продолжает радовать поклонников новыми работами, все чаще о себе заявляет их с Венсаном Касселем 16-летняя дочь Дева. Она, правда, по стопам родителей пока не пошла и начинает свой карьерный путь в мире моды. Судя по ее успехам, Дева вполне может претендовать на то, чтобы стать одной из популярных мировых моделей.