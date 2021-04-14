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Министерство обороны Украины заявило о росте уровня угрозы со стороны России

Анализ среды безопасности на границах Украины свидетельствует о нарастании уровня угрозы применения военной силы со стороны России. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины полковник Кирилл Буданов, передает «Интерфакс-Украина».

«Цель — сохранить Украину в сфере своего геополитического влияния, заставить ее отказаться от евроатлантических устремлений и решить вопрос оккупированных территорий на условиях Москвы», — сказал Буданов на заседании комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов объявил, что Украина стремится решить конфликт в Донбассе политико-дипломатическим путем. При этом он добавил, что страна готова к обострению ситуации в регионе.

14 апреля, 2021 | Category: Новости, Россия, Украина Обсудить на форуме сайта
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