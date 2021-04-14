Министерство обороны Украины заявило о росте уровня угрозы со стороны России

«Цель — сохранить Украину в сфере своего геополитического влияния, заставить ее отказаться от евроатлантических устремлений и решить вопрос оккупированных территорий на условиях Москвы», — сказал Буданов на заседании комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.
Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов объявил, что Украина стремится решить конфликт в Донбассе политико-дипломатическим путем. При этом он добавил, что страна готова к обострению ситуации в регионе.
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