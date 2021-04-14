Microsoft записала на стеклянный носитель информацию объемом 75,6 ТБ

Стремительное развитие современной науки и технологий приводит к увеличению цифровой информации и росту количества носителей, необходимых для ее хранения. При сохранении темпов накопления данных и технологий хранения цифровой информации, уже к 2245 году масса носителей может составить половину массы Земли. Такая ситуация вынуждает ученых искать новые альтернативные методы хранения информации. Одной из таких методик, может стать технология компании Microsoft, использование которой предполагает запись данных на стеклянных носителях.



Проект Microsoft Project Silica предусматривает применение лазеров для записи информации на сверхпрочное кварцевое стекло с помощью трехмерных «деформации» его структуры. Первые тестовые эксперименты позволили сохранить 75,6 ТБ данных на кварцевом носителе, размер которого составляет всего 2,5 дюйма. При этом современные жесткие диски размером 3,5 дюйма могут хранить до 20 ТБ данных.

Тем не менее, для Microsoft Project Silica существует несколько довольно серьезных проблем, которые необходимо решить в первую очередь. В настоящее время этот носитель предназначен только для чтения, что делает его идеальным для использования при однократной записи и многократном чтении (WORM). В то же время для копирования информации придется потратить достаточно много времени.

Между тем над технологиями записи данных на стекле также работает и научно-исследовательская лаборатория Seagate, стремящаяся создавать системы способные считывать и записывать информацию с разумной пропускной способностью. Ожидается, что такие компании как Western Digital, Toshiba и Samsung также начнут разработку аналогичных технологий.

Аналитическая компания IDC прогнозирует, что к 2025 году в мире будет генерировано данных объемом 175 зеттабайт (ZB), чему будет способствовать рост спроса на видео высокого разрешения и растущие сети IoT. Это почти в шесть раз больше, чем в 2018 году. К концу десятилетия человечество достигнет впечатляющей отметки в триллион терабайт, учитывая, что один ZB равен одному миллиарду ТБ.