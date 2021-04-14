Мадонна купила огромный особняк The Weeknd

Американская певица Мадонна купила новый особняк в Лос-Анджелесе, который ранее принадлежал канадскому певцу The Weeknd.

62-летняя артистка приобрела особняк, общей площадью 1165 квадратных метров, за 19,3 млн долларов.

Особняк насчитывает девять спален, девять ванных комнат и два дополнительных туалета. В главном доме расположено семь спален, в то время как в гостевом — еще две.

Также особняк включает в себя изысканную кухню, тренажерный зал, медиа-зал, гараж на пять автомобилей, бассейн, зал для йоги, комнату для вина, гардеробную и баскетбольную площадку.

В числе новых соседей Мадонны — некоторые члены семьи Кардашьян-Дженнер, Дрейк, Лил Уэйн, Джон Стэймос, Дуэйн Уэйд и другие знаменитости.