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Люси Лью станет жестокой злодейкой в сиквеле «Шазама!»

Люси Лью станет злодейкой в сиквеле "Шазама!"

Звезда «Ангелов Чарли» и сериала «Элементарно» влилась в актерский состав продолжения комедийного дисишного комикса «Шазам!».

Сюжет сиквела пока что держится в секрете, но очевидно, что супергерою Шазаму придется противостоять сразу нескольким злодеям, а точнее злодейкам. Ранее было объявлено, что антагонистку сыграет Хелен Миррен, а теперь компанию ей составит Люси Лью (ей досталась роль Калипсо, сестры Гесперы в исполнении Миррен).

Отметим, что ранее Люси Лью сыграла колоритную антагонистку в дилогии Квентина Тарантино «Убить Билла».

В режиссерском кресле сиквела находится постановщик оригинала Дэвид Ф. Сандберг. Релиз намечен на 2 июня 2023 года.

14 апреля, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес Обсудить на форуме сайта
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