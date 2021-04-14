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Kia рассекретила внешность обновленного Cerato

Kia рассекретила дизайн Cerato, пережившего обновление в середине жизненного цикла. Изменения, которым подверглись экстерьер и салон модели с рестайлингом, можно рассмотреть на примере южнокорейского варианта – К3. Пока опубликованы только изображения: технические подробности марка приберегла для полноценной премьеры, намеченной на конец апреля.

С обновлением автомобиль обзавелся переоформленным передком: на изображениях видны иной бампер и более узкая решетка радиатора, которая теперь соединена с блок-фарами. В них встроены поворотники, напоминающие часть рисунка оптики у Kia K5, и две пунктирные линии дневных ходовых огней. Воздуховоды сменили форму на треугольную, а их обрамление стало более рельефным.

Задний бампер в Kia также подретушировали, а вот фонари серьезно обновлять не стали: изменился лишь рисунок, который вторит пунктирным ходовым огням. Последний штрих – новый логотип Kia, лишенный овальной рамки.

Архитектура салона почти не изменилась, а вот его наполнение освежили: экран мультимедийной системы вырос в диагонали с восьми до 10,25 дюйма, а за рулем с новой эмблемой видна цифровая приборная панель того же размера. Кроме этого, классический «ручник» заменили за миниатюрный переключатель, справа от которого видны подстаканники иной формы. Показанная на изображении двухцветная отделка – тоже новая.

Подтвержденной информации о моторной гамме новинки все еще нет. Ожидается, что к ней присоединится новая 1,5-литровая «турбочетверка» G4LH-5, которая появится у семейства Kia Ceed . Двигатель выдает 150 лошадиных сил и 253 Нм крутящего момента. Также у седана может появиться вариант с «умной механикой» iMT (Intelligent Manual Transmission) – гибридом механической коробки передач и автомата.

Премьера Kia K3 состоится до конца апреля, а варианты для других рынков – Cerato и Forte – компания представит позднее.

14 апреля, 2021 | Category: Мир, Наука, Новости Обсудить на форуме сайта
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