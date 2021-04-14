Ирина Шейк прогулялась по Нью-Йорку в ночнушке

На днях улицы Нью-Йорка уже становились для 35-летней Ирины Шейк подиумом — модель приняла участие в съемках показа Michael Kors, который проходил на Таймс-сквер. Ну а вчера прохожие снова могли наблюдать Ирину за работой. В престижном районе Трайбека шли съемки новой кампании для бренда Victoria’s Secret.

На площадке Шейк сменила несколько образов, одним из самых эффектных стал комплект из розовой шелковой комбинации и тренча.

Ирина ШейкС этой бельевой маркой российскую модель связывает давнее сотрудничество. Одним из самых ярких моментов стало традиционное шоу в 2016 году, когда Ирина вышла на подиум, будучи беременной.

Ирина Шейк в 2016 годуНа новую совместную работу модель намекнула несколько дней назад, опубликовав у себя в инстаграме короткое видео, на котором позирует в белье Victoria’s Secret.

В комментариях поклонники снова осыпали модель комплиментами, отметились там и звездные подруги и знакомые Ирины, в том числе модели Стелла Максвелл, Кэролин Мерфи (вместе они на днях как раз участвовали в показе Michael Kors), Лили Олдридж и другие.

Но сама Ирина не раз подчеркивала, что старается обходиться без фанатизма, когда речь заходит о внешности.

Я не идеальна. У меня бывают дни с плохой кожей и дни с плохими волосами. Иногда я не похожа на модель. Я просто настоящий человек,

— говорила Шейк в интервью Harper’s Bazaar.

Ирина отметила, что секрет ее красоты сводится к принятию собственного внешнего вида и фигуры, к чему она также призвала своих поклонников.

Вы должны научиться любить себя и чувствовать себя комфортно в своей собственной шкуре. Если ты действительно любишь себя таким, какой ты есть, я думаю, ты сможешь добиться всего,

— заметила она.