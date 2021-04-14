Илон Маск готовит экспедицию на Луну

Илон Маск готовит экспедицию на Луну — это будет первая коммерческая миссия его компании.

Компания Astrobotic Technology выбрала ракету-носитель Falcon Heavy компании SpaceX для запуска в космос своего лунохода VIPER в ноябре 2023 года. Ожидается, что за сто дней работы ровер картирует залежи водяного льда вблизи южного полюса Луны, сообщается на сайте Spacenews.com.

Разработкой планетохода VIPER (Volatiles Investigating Polar Exploration Rover) занимается американская частная компания Astrobotic Technology, которая заключила контракт с NASA в октябре 2019 года. Общая стоимость проекта на текущий момент составляет 433 миллиона долларов. Масса ровера составляет 430 килограммов, по размерам он похож на автомобиль и будет оснащен нейтронным спектрометром, масс-спектрометром и инфракрасным спектрометром, а также буром, длиной один метр. Работать луноход будет вблизи южного полюса Луны, куда будет доставлен при помощи спускаемого модуля Griffin, разработкой которого также занимается Astrobotic Technology.

13 апреля 2021 года разработчики VIPER объявили, что выбрали ракету-носитель Falcon Heavy частной космической компании SpaceX для доставки к южному полюсу Луны модуля Griffin, на борту которого будет находиться луноход, к южному полюсу Луны. Стоимость пуска составляет 90 миллионов долларов, он должен состояться в ноябре 2023 года в Космическом центре имени Кеннеди.

Ожидается, что за сто дней работы VIPER составит карту распределения и концентрации водяного льда в районе южного полюса Луны, проехав за это время несколько километров, а полученные данные помогут ученым при планировании будущих пилотируемых полетов к Луне.