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Египет арестовал Ever Given и требует компенсации в 900 млн долларов

Власти Египта арестовали гигантский сухогруз Ever Given, налетевший на мель и неделю заблокировавший Суэцкий канал.

Ever Given,суэцкий канал,арест

Канал был разблокирован 29 марта. С этого дня корабль стоит на приколе. Глава управления Суэцкого канала Усама Рабиа заявил, что судно не сможет покинуть территориальные воды страны до тех пор, пока не будет урегулирован вопрос о компенсации.

Рабиа заявил: “С этого момента корабль официально конфискован”.

Рабиа также сообщил, что владелец корабля — японская компания Shoei Kisen Kaisha “не хочет платить ничего”.

Сообщается о том, что египетский суд в Исмаилии приказал владельцам корабля оплатить счет в 900 миллионов долларов — компенсацию потерь из-за закрытия канала и стоимость спасательной операции. В счет включены 300 миллионов долларов “бонуса спасательной операции” и еще 300 миллионов “компенсации ущерба за причинение ущерба репутации”.

Shoei Kisen Kaisha заявила, что ее страховщики и адвокаты “работают” над вопросом о компенсации и отказалась от дальнейших комментариев. Следует учитывать, что на момент инцидента судно было зафрахтовано тайваньской компанией и шло под ее именем и под панамским флагом.

14 апреля, 2021 | Category: Мир, Новости Обсудить на форуме сайта
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