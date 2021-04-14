Донбассу предрекли возвращение в состав Украины при Байдене, а Крым вернется позже

Украина сможет вернуть контроль над Донбассом в течение правления президента США Джо Байдена. Такое развитие событий предрек бывший посол США в России и бывший заместитель генсека НАТО Александр Вершбоу в интервью украинскому изданию «Гордон».

«Донбасс может быть возвращен при администрации Байдена. Я немного менее оптимистичен в отношении Крыма, думаю, что это займет больше времени», — сказал Вершбоу.

Он пояснил, что для обратной передачи Крыма Украине в России должна смениться власть, в частности должен смениться глава государства. Бывший дипломат понадеялся на появление в России более «прогрессивных» политиков и напомнил, что США не признают аннексию Крыма Россией.