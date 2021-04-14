ДБР викрило імпортерів, які ухилилися від податків на 270 млн грн

Згідно з повідомленням, ДБР спільно з Державною податковою службою України (ДПС) провело вибірковий аналіз окремих фірм-імпортерів на виконання рішення Ради національної безпеки та оборони (РНБО) від 2 квітня 2021 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)». У ході перевірок були виявлені факти маніпуляцій податковою звітністю, що завдало збитків державі на сотні мільйонів гривень.

Було встановлено, що фірми імпортували товари та реалізовували їх в Україні, однак не відображали відповідні відомості у податковому обліку. Ділки застосовували схему пересортування: коли товар купувався за однією номенклатурою, а реалізовувався — за іншою. При цьому суб’єкти господарювання виводили імпорт в тіньовий обіг, реалізовуючи товар за готівку, а податкові зобов’язання — ПДВ, за гроші передавали іншим юридичним особам, що займалися так званими «скрутками».

Зазначається, що лише протягом січня-березня 2021 року таким чином було реалізовано товару на 1,6 млрд грн, що нанесло збитки державі на суму понад 270 млн грн.

За словами в. о. директора ДБР Олексія Сухачова, аналіз фінансових операцій імпортерів допоміг встановити компанії, що концентрували фінансові потоки, і по напрацьованих схемах виводили з-під податкового навантаження. Наразі, додав Сухачов, вивчається діяльність і інших суб’єктів господарювання, які задіяні у масштабних фінансових маніпуляціях.

Опираючись на висновки ДБР, відповідна Комісія ДПС зупинила реєстрацію накладних зазначених суб’єктів підприємницької діяльності.