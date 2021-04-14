Бывший министр обороны призвал США разместить войска в районе Черного моря

Бывший министр обороны Марк Эспер заявил, что США должны разместить дополнительные войска вдоль побережья Черного моря в Болгарии и Румынии для сдерживания потенциальной агрессии со стороны России на фоне усиления напряженности между Москвой и Вашингтоном.

«Я думаю, нам нужно и дальше противостоять России и пытаться сдержать ее плохое поведение», – заявил Эспер, ныне научный сотрудник Института международного лидерства имени Маккейна в Университете штата Аризона.

Вашингтон должен попытаться успокоить европейских союзников и укрепить альянс НАТО, развернув дополнительные силы в Польше, «в странах Балтии, если это имеет смысл, и таких местах, как Румыния и Болгария – если не на постоянной, то на ротационной основе», сказал Эспер в интервью Reuters.

США объявили во вторник, что они укрепят свои силы в Германии на фоне новой напряженности в отношениях с Россией по поводу Украины, отказавшись от планов предыдущего президента Дональда Трампа вывести около 12 тысяч из 36 тысяч американских военнослужащих, дислоцированных в этой стране.