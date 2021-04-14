Балерина Екатерина Кухар рассказала как поддерживать свою фигуру

«Без тренировок я чувствую себя некомфортно», — Кухар о том, как поддерживает свою фигуру

Известная балерина Екатерина Кухар поделилась с гостями своего аккаунта в Инстаграмм секретом своей идеальной фигуры. По ее словам, она предпочитает сразу несколько упражнений для поддержки формы и тонуса организма. Повышенное внимание к внешности прима-балерины появилось, когда телепрограмма украинских каналов пополнилась шоу «Танцы со звездами». Обаятельная и одновременно строгая судья стала примером для многих девушек.

Как Екатерина Кухар заботится о себе во время карантина

Балерина отмечает, что сложные тренировки на протяжении многих лет дают о себе знать. Ее тело стало настолько зависимым от физических нагрузок, что во время длительных перерывов между занятиями у ее тела начинается настоящая «ломка». Чтобы избавиться от такого ощущения и поддерживать свою фигуру, Екатерина Кухар занимается такими упражнениями:

Хулахуп. Помогает сохранить плоский животик и получить точечную талию. Она уделяет этому внимание в среднем по 20 минут один раз в день. После родов она крутила хулахуп по 2-3 раза в день;

Гантели. Кухар написала, что гантели помогают прокачать слабые запястья и избавиться от гигром;

Упражнения для спины и ягодиц. Прима-балерина уделяет этим частям тела особое внимание. Для заинтересованных она выложила запись своей тренировки, где можно увидеть как она делает указанные упражнения;

Гимнастика для стоп. Специфическое занятие для балерин. Но несмотря на это, может стать полезным и в повседневной жизни;

Стретчинг. Екатерина Кухар свободно делает шпагат. По ее словам, данное занятие не только избавит от сильной крепатуры, но и позволит научиться управлять телом, а также повысить свою сексуальность.

Все упражнения занимают у звезды приблизительно час. Чтобы процесс проходил более динамичнее и приятнее, Екатерина Кухар рекомендует включать любимую музыку.