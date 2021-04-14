Байден: «Американским войскам пришло время вернуться домой»

Президент США Джо Байден выступает в среду с заявлением о своем решении вывести все войска США из Афганистана к 11 сентября – 20-й годовщине террористических атак на Всемирный торговый центр и Пентагон.

«Мы не можем вести дальше цикл продолжения или расширения нашего военного присутствия в Афганистане, надеясь создать идеальные условия для вывода наших (войск) и ожидая другого результата», – отмечается в заготовленном тексте выступления Байдена.

«Я – четвертый американский президент, стоящий во главе (страны в период) американского военного присутствия в Афганистане. Два республиканца. Два демократа», – отмечается в тексте выступления.

«Я не стану перекладывать эту ответственность на пятого (президента)», – подчеркивает Байден.

«Проконсультировавшись с нашими союзниками и партнерами, с нашими военными руководителями и специалистами в сфере разведки, с нашими дипломатами и экспертами по проблемам развития, с Конгрессом и вице-президентом, я пришел к выводу, что пришло время прекратить самую долгую войну Америки. Американским войскам пришло время вернуться домой», – говорится в речи президента.

В преддверии выступления президента высокопоставленный представитель администрации сказал, что, согласно решению Байдена, «лучший путь вперед для продвижения американских интересов – положить конец войне в Афганистане по прошествии 20 лет (после терактов 11 сентября), чтобы мы могли увидеть картину глобальной угрозы в том виде, в котором она существует сегодня, а не в том, в каком это было два десятилетия назад».

Госсекретарь Энтони Блинкен находится в Брюсселе, чтобы обсудить планы вывода войск с союзниками по НАТО. Он заявил, что США, и заявил, что Соединенные Штаты по-прежнему привержены делу обеспечения будущего Афганистана.

«Вместе мы достигли целей, которые поставили перед собой, и теперь пришло время вернуть наши силы домой», – сказал Блинкен.

В соответствии с решением Байдена, в Афганистане остаются 3000 американских военнослужащих после 1 мая – срока, который был зафиксирован в соглашении, которое Вашингтон заключил в прошлом году с талибами, когда президентом США был Дональд Трамп.

«Мы давно знаем, что военная сила не решит внутриполитических проблем Афганистана, не положит конец внутреннему конфликту в Афганистане. Мы прекращаем наши военные операции… и сосредоточим наши усилия на дипломатической поддержке продолжающегося мирного процесса», – сказал высокопоставленный представитель администрации США.

Известие о решении Байдена по поводу вывода войск пришло в тот же день, когда в частично обнародованном докладе американской разведки высказан прогноз о том, что мирное соглашение пойдет в военном отношении на пользу Талибану.

Критики пребывания военных США в Афганистане говорят, что решение о выводе войск было предрешено.

«…Мы все равно проиграем, или… наши союзники все равно потеряют власть, и поэтому почему бы просто не уйти раньше, чем позже?» – так воспроизводит их рассуждения старший научный сотрудник Института Брукингса Майкл О’Хэнлон.

«Я думаю, что это ошибочный аргумент», – подчеркивает он.

«Эта часть мира, которая ранее была источником атак 11 сентября, может стать одной из больших нейтральных территорий, где международные террористы смогут укрыться в будущем», – констатирует аналитик.

По словам бывшего посла Пакистана в США Хусейна Хаккани, «реальный вопрос сейчас заключается в том, будут ли США после вывода своих войск продолжать помогать правительству Кабула и афганскому народу сдерживать талибов».

Как напомнил Хаккани, талибы «не проявили интереса к миру, а Дохинский процесс только укрепил их веру в то, что стремление США покинуть Афганистан перевешивает их опасения по поводу будущего этой страны».

Некоторые аналитики опасаются, что вывод американских войск будет иметь тяжелые последствия для народа Афганистана.

«Это может стать похоже на Сирию –… лоскутное одеяло из… конкурирующих областей, где происходят сотни тысяч, а не десятки тысяч смертей, где есть много миллионов беженцев и где царит полный хаос…», – предупреждает О’Хэнлон.

Существует и опасения, что репрессии, осуществлявшиеся талибами в период их кратковременного правления в Афганистане, могут начаться вновь, причем у Соединенных Штатов будет мало рычагов воздействия на ситуацию.

Председатель сенатского Комитета по международным отношениям демократ Боб Менендес сказал, что Вашингтон может прекратить финансовую помощь Афганистану, «если гражданское общество отступит от прав, которых достигли женщины».

Несколько видных сенаторов-республиканцев осудили решение президента-демократа.

Администрация Байдена «планирует поджать хвост и отказаться от борьбы в Афганистане», – говорится в заявлении лидера меньшинства Митча Макконнелла.

«Опрометчивый вывод войск США из Афганистана – серьезная ошибка», – считает он.

Высокопоставленный член сенатского Комитета по вооруженным силам Джим Инхоф назвал это решение «безрассудным и опасным».

«Полный вывод войск из Афганистана… дьявольски чертовски опасен», – убежден сенатор Лесли Грэм.

Решение Байдена высоко оценивают те, кто полагает, что США сегодня не ближе к победе, чем это было более десяти лет назад или будет в дальнейшем.

«В Вашингтоне… труднее закончить войну, чем начать ее», – сказала главный исполнительный директор Института Куинси Лора Лумпе – ветеран борьбы за разоружение. – Белому дому следует аплодировать…»