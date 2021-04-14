5 самых известных ролей недавно умершего Пола Риттера

Знаменитый британский актер Пол Риттер умер 5 апреля 2021 года. Какими ролями он запомнится киноманам – читайте в материале.

Пола Риттера ни стало в возрасте 55 лет. Умер британский актер от рака мозга, о чем журналу The Guardian подтвердил его представитель. Деталей лечения онкоболезни решили не разглашать. В то же время представитель Пола Риттера отметил, что мужчина умер в своем доме в окружении семьи.

«С большим сожалением мы можем подтвердить, что Пол Риттер умер прошлой ночью. Он умер дома в окружении своей жены Полли и сыновей Фрэнка и Ноя. Ему было 55 лет, и он страдал от опухоли мозга», – отметил представитель Пола Риттера.

Мы решили вспомнить самые известные фильмы, в которых сыграл талантливый Пол Риттер.

«Чернобыль» (Анатолий Дятлов)

Британский актер хорошо известный украинским зрителям. Все, кто уже просмотрел сериал «Чернобыль» от HBO, с легкостью узнают его по персонажу Анатолию Дятлову. Это одна из главных ролей в ленте, а Пол Риттер сыграл антигероя, заместителя главного инженера, который отвечал за ход эксперимента, который завершился аварией.

«Гарри Поттер и Принц-полукровка» (Элдред Ворпл)

Большую славу Полу Риттеру принесли съемки в франшизе «Гарри Поттер». В 6 ленте, которая вышла на экраны в 2009 году, актер сыграл Элдреда Ворпла. В фильме он – маэстро и писатель, который изучал вампиров и написал не одно издание о них. Кроме этого, Ворпл предлагал Гарри Поттеру стать героем его книги.

«Инферно» (помощник Гарри Симса)

Негативную роль Пол Риттер получил в фильме «Инферно». В этой ленте он выступил противником героя Тома Хэнкса и правой рукой главы Консорциума Гарри Симса.

«Квант милосердия» (Гай Гейнс)

Неудивительно, что именно Пола Риттера пригласили сыграть в фильме о Джеймсе Бонде «Квант милосердия». В этой ленте он примерил эффектный костюм и превратился в Гая Хейнса – советника премьер-министра Великобритании и члена преступной организации Quantum, против которой и выступил агент 007.

«Без обид» (Рэндольф Миллер)

А завершает подборку самых известных ролей Пола Риттера его работа в сериале «Без обид». Лента является одной из последних в карьере актера и выходила на экраны с 2015 до 2018 года. Здесь Пол Риттер отлично сыграл криминалиста, который отмечается выходками и все же гениально расследует дела.