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Звезда «Флибэг» сыграет в «Индиане Джонсе 5»

Звезда "Флибэг" сыграет в "Индиане Джонсе 5"

Звезда сериала «Флибэг» Фиби Уоллер-Бридж присоединилась к актерскому составу фильма «Индиана Джонс 5». Об этом было объявлено на официальном сайте студии Lucasfilm. Кроме этого, стало известно, что композитор Джон Уильямс напишет саундтрек проекта.

«Я в восторге от того, что начинаю новое приключение, сотрудничая с командой мечты самых великих кинематографистов всех времен. Стивен, Харрисон, Кэти, Фрэнк и Джон — все мои персональные герои в искусстве. А когда к ним присоединилась Фиби, ослепительная актриса с ее уникальным творческим почерком и химией, которые она, несомненно, привнесет на нашу съемочную площадку, я чувствую себя в таком же восторге, как сам Индиана Джонс», — прокомментировал режиссер Джеймс Мэнголд. Персонаж актрисы пока не называется.

Ожидается, что «Индиана Джонс 5» будет представлен зрителям летом 2022 года. Напомним, что в активе Мэнголда экранизация комиксов Marvel «Логан», которая была выпущена в 2017 году. Она получила высокие оценки критиков и оказалась весьма успешна в прокате. При производственном бюджете в 97 миллионов долларов «Логан» собрал более 600 миллионов долларов.

13 апреля, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес Обсудить на форуме сайта ﻿
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