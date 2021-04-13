Внутри первого марсианского вертолета спрятали кусочек самолета братьев Райт

В НАСА открыто признают, что не ждут никакой практической пользы от первого полета рукотворного аппарата в атмосфере Марса. Эта миссия имеет символическое значение, она подобна первому полету братьев Райт, который хотя и длился считанные секунды, но доказал саму возможность летать на аппаратах тяжелее воздуха. Но то было на Земле, а в случае с первым марсианским вертолетом Ingenuity речь идет уже о полетах в разреженной атмосфере Красной планеты – ученые и инженеры хотят убедиться, что все сделали правильно.



Связь с полетом первого самолета не только символическая, но и материальная – на недавнем брифинге главный инженер проекта Боб Баларам рассказал о тайнике, спрятанном на борту вертолета. В нем лежит крохотный кусочек обшивки крыла того самого самолета братьев Райт, который специально извлекли из музея для этой миссии. Этот артефакт, а по-другому и не назовешь, должен принести Ingenuity удачу и помочь пережить самую сложную первую ночь на Марсе.

Примерно через двое суток марсоход Perseverance доберется до точки в кратере Езеро, где есть относительно плоский и ровный участок длиной 90 м. Он опустит вертолет на землю и отъедет в сторону, чтобы служить наблюдательным пунктом – с этого момента работа Ingenuity будет автономной. По расчетам, солнечной панели вертолета должно хватить для снабжения его энергией, в том числе и во время очень холодной марсианской ночи. Но риск все же сохраняется.

Вертолету предстоит пройти довольно значительное количество проверок, прежде чем он совершит первый полет. Как и в случае с самолетом братьев Райт, это будет максимально короткий маневр, простой подъем на высоту 3 м с зависанием и посадкой. И только потом, в случае успеха, начнется то, что можно будет назвать началом управляемых полетов в атмосфере Марса.