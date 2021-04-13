В янтаре нашли насекомое с пыльцой цветов времен динозавров

В застывшем янтаре нашли жука и частицы пыльцы, которые показывают, что он садился на соцветия покрытосеменных растений. Ему около 99 млн. лет.

Сам жук был из семейства цветочных блестянок (Kateretidae). Современные представители этого семейства живут в Австралии и питаются пыльцой, венчиками и завязями цветов.

Их доисторический предок, судя по выводам ученых, поедал и собирал пыльцу первых цветочных растений. Как предполагают ученые, эти насекомые забирались в соцветия и собирали пыльцу с помощью волосков на брюшке жука.

Пока ученые не могут сказать, какие именно растения опылял этот жук. Опираясь на форму зерен пыльцы, палеонтологи предполагают, что это были древние двудольные цветочные растения из рода Tricolpopollenites.

Из новой работы следует, что первые опылители появились практически одновременно с цветочными растениями. Из-за их быстрой эволюции произошло стремительное распространение цветочных растений.