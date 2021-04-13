В Европарламенте потребовали от Путина «убрать руки от Украины»

Санкций в отношении России за стягивание войск к границам Украины и обострение в Донбассе потребовали в Европейском парламенте (ЕП). Обращение сделала крупнейшая в ЕС «Европейская народная партия».

«Мы должны сказать громко и четко: мистер Путин, руки прочь от Украины!» — сказано в сообщении политобъединения в сети микроблогов Twitter.

Фракция заявила российскому президенту, что «последствия» будет иметь «любое применение силы».

«Страны-члены должны быть готовы к введению нового пакета санкций для того, чтобы остановить РФ», — подчеркнули евродепутаты.

В свою очередь глава Госдепа США Энтони Блинкен провел в понедельник переговоры с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. По словам спикера американского дипломатического ведомства Неда Прайса, стороны обсудили «срочную необходимость» того, чтобы Москва прекратила «агрессивное» стягивание своих солдат к границам Украины на востоке, а заодно и в Крыму.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские военные готовы отразить вторжение России.