Ушел из жизни звезда Клана Сопрано, известный «мафиози»

Умер американский актер, многоразовый обладатель премий Тони Джозеф Сираво. Он прославивлся благодаря культовому сериалу нулевых Клан Сопрано. О трагедии в понедельник, 12 апреля, сообщает The Independen, со ссылкой на дочь Сираво Аллегру Окармус.

«Я была рядом с ним, когда мой дорогой отец мирно скончался сегодня утром в своем любимом Доме на дереве. Нам обоим так повезло, что нас так сильно любят. Я безмерно благодарна за то, что он был здесь, на Земле, и знаю, что он не ушел очень далеко. У него было много заслуг, но самым любимым из них был Нонно Джо», — написала Аллегра в Instagram.

Отмечается, что долгие годы актер страдал от рака.

Джозеф Сираво начал актерскую карьеру в 1993 году. Он снимался в гангстерских фильмах. В Клан Сопрано сыграл роль отца главного героя – Тони. Кроме этого, исполнял роли в бродвейских постановках, снимался с Аль Пачино и Шоном Пенном в Путь Карлито и криминальных сериалах.

В последнее время он исполнил роль Эдварда Нортона в фильме Сиротский Бруклин.