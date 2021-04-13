«  
  »

Ушел из жизни звезда Клана Сопрано, известный «мафиози»

Ушел из жизни звезда Клана Сопрано

Умер американский актер, многоразовый обладатель премий Тони Джозеф Сираво. Он прославивлся благодаря культовому сериалу нулевых Клан Сопрано. О трагедии в понедельник, 12 апреля, сообщает The Independen, со ссылкой на дочь Сираво Аллегру Окармус.

«Я была рядом с ним, когда мой дорогой отец мирно скончался сегодня утром в своем любимом Доме на дереве. Нам обоим так повезло, что нас так сильно любят. Я безмерно благодарна за то, что он был здесь, на Земле, и знаю, что он не ушел очень далеко. У него было много заслуг, но самым любимым из них был Нонно Джо», — написала Аллегра в Instagram.

Отмечается, что долгие годы актер страдал от рака.

Джозеф Сираво начал актерскую карьеру в 1993 году. Он снимался в гангстерских фильмах. В Клан Сопрано сыграл роль отца главного героя – Тони. Кроме этого, исполнял роли в бродвейских постановках, снимался с Аль Пачино и Шоном Пенном в Путь Карлито и криминальных сериалах.

В последнее время он исполнил роль Эдварда Нортона в фильме Сиротский Бруклин.

13 апреля, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес Обсудить на форуме сайта ﻿
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  