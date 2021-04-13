Україна очікує посилення санкцій проти Росії, якщо РФ загострюватиме ситуацію, — Стефанішина

Віце-прем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина заявила, що для президента РФ Володимира Путіна є вигідним загострення на Донбасі
Про це вона сказала під час ефіру на одному з телеканалів, передає «РБК-Україна«.
«Для Путіна війна — це спосіб підняти рейтинги, це передвиборча технологія. Плануються вибори в Держдуму. І на тлі внутрішньополітичних криз, війна — це визнана стратегія виборів», — зазначила Стефанішина.
Вона додала, що Україна очікує посилення санкцій проти Росії, якщо РФ загострюватиме ситуацію.
Leave a Reply