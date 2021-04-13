У Естонії військову підготовку школярам буде викладати Кайтселійт

Про це повідомляє Мілітарний з посиланням на естонське видання ERR.

В Естонії з наступного року зміниться порядок організації і проведення літніх таборів, передбачених навчальною програмою з предмета “держоборона”. Їх організацією займеться Кайтселійт.

Причина такого рішення – невдоволення оборонним відомством організацією зараз деяких таких таборів.

За словами глави відділу військової служби Міністерства оборони Ану Раннавескі, постійно виникає питання про те, чи варто витрачати гроші, виділені на “держоборону”, для інших цілей.

Кайтселійт (добровольчі воєнізовані формування в Естонії). Фото з відкритих джерел

Літній табір – невід’ємна частина предмета “держоборона”. Сьогодні організацією цих таборів займаються самі різні структури -недохідні об’єднання, Кайтселійт, Академія держоборони. Тривалість таких таборів варіюється від кількох днів до цілого тижня. Кошти на їх проведення школам виділяє Міністерство оборони через Департамент оборонних ресурсів – в цьому році ця сума складає 460 000 євро.

Контроль за проведенням літніх таборів здійснює Департамент оборонних ресурсів, але перевіряти кожен рік всеїі табори він не в змозі.