Рози Хантингтон-Уайтли поделилась рассказала пару секретов о бойфренде Джейсоне Стэтхеме

В минувшие выходные 33-летняя Рози Хантингтон-Уайтли решилась на откровенный разговор со своими подписчиками в соцсети и не только ответила на вопросы о личной жизни, но и показала редкие семейные снимки с 53-летним возлюбленным Джейсоном Стэтхемом и их трехлетним сыном Джеком.

Сын Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсона Стэтхема Джек

Модель рассказала, что актер — прекрасный отец и партнер, который всегда ее поддерживает и защищает. Рози также отметила прекрасное чувство юмора Джейсона. Впрочем, и сама она отлично умеет шутить. На вопрос, переживает ли он из-за того, что модель выше его, Рози ответила, что за 11 лет он уже привык.

Я выше его на каблуках. И это продолжается уже 11 лет. Уверена, что он не переживает по этому поводу,

— написала она.

Сама модель отметила, что Джейсон считает, что его чувство юмора лучше, чем у нее. Однако она готова с этим поспорить.

Если вы спросите об этом у тех, кто нас знает, они определенно скажут, что я забавнее,

— сказала Рози.

Несмотря на то что после рождения сына Хантингтон-Уайтли продолжает много работать, все свободное время она старается уделять трехлетнему Джеку. От материнства звезда получает огромное удовольствие и больше всего любит, когда сын обнимает ее и признается ей в любви.

Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стэтхем вместе уже больше 10 лет. Узами брака пара пока скреплять себя не торопится, хотя пять лет назад Рози и Джейсон обручились. Отсутствие штампа в паспорте ничуть не мешает им строить крепкие и здоровые отношения — модель даже признавалась, что они с актером думают о пополнении.