Россия приостановила авиасообщение с Турцией и бросила там тысячи граждан

Россия прервала авиасообщение с Турцией. Рейсов — ни регулярных, ни чартерных — не будет в период с 15 апреля по 1 июня. Исключение коснется двух рейсов в неделю по маршруту Стамбул — Москва и в обратном направлении и вывозных рейсов, уточняет РБК. Российским туроператорам рекомендуется приостановить деятельность по продаже туров для путешествий в Турцию с 15 апреля по 1 июня.

Эвакуации российских туристов из Турции и Танзании не будет. Об этом, как сообщает ТАСС, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.

По ее словам, россияне планово закончат свой отдых в этих странах при том, что Россия прервала авиасообщение с этими странами.