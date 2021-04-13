«Российское вторжение возможно в любой день»: Зеленский с 26 марта не может связаться с Путиным

Вторжение вооруженных сил России на Украину весьма вероятно. Такую оценку в разговоре с журналистом CNN в ходе недавней поездки на фронт в Донбасс дал украинский президент Владимир Зеленский, передает УНИАН.

«Конечно, мы знаем об этом, начиная с 2014 года (когда Украина потеряла Крым и началась война в Донбассе. — „Росбалт“), мы знаем, что вторжение может быть каждый день», — сказал лидер страны.

По его словам, военные РФ к этому «готовы, но и мы также готовы, потому что мы на нашей земле, на нашей территории».

Между тем пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель заявила Reuters, что у границ Украины уже находятся 80 тыс. российских солдат: 40 тыс. — возле восточной границы, а остальные — в Крыму.

Она добавила, что Зеленский не может связаться с президентом России с 26 марта, когда в Донбассе погибли сразу четверо украинских военных.

«Администрация президента, конечно, обратилась с просьбой поговорить с Владимиром Путиным. Мы пока не получили ответа и очень надеемся, что это не отказ от диалога», — цитирует Мендель «Интерфакс-Украина».