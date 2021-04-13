Рианну заметили на свидании со скандальным рэпером A$AP Rocky

Слухи о романе Рианны и рэпера A$AP Rocky (настоящее имя музыканта — Раким Майерс. — Прим. ред.) появились еще больше года назад, и лишь в декабре они нашли подтверждение — близкий к паре источник рассказал, что они действительно встречаются.

Тем не менее свои отношения 33-летняя певица и 32-летний рэпер не афишируют — они хоть и знакомы много лет и являются давними друзьями, личную жизнь напоказ не выставляют. Но спрятаться от папарацци им удается не всегда. Вчера пару засняли в Западном Голливуде, где Рианна и A$AP Rocky посетили одну из вечеринок.

Держались, правда, влюбленные при этом порознь и знаков внимания друг другу не оказывали. Инсайдеры, однако, говорят, что Рианна и A$AP Rocky очень влюблены друг в друга и практически неразлучны.

По их словам, инициатором романа стал рэпер, который в течение многих лет был влюблен в певицу и упорно ее добивался. Рианна сначала долгое время относилась к нему как к другу, но во время карантина их отношения переросли в романтические.

Возлюбленного Рири уже представила и своим близким — бойфренда певица пригласила отметить Рождество вместе с ее семьей на родину, на Барбадос. Знакомство рэпера с родными возлюбленной удалось — все прошло на позитивной ноте.