Развод Ким Кардашьян подошел к финалу

В начале этого года стало известно о расставании 40-летней Ким Кардашьян и 43-летнего Канье Уэста. Затягивать с ним супруги не стали, и в феврале телезвезда подала на развод с мужем. А теперь стало известно, что рэпер ей ответил — Уэст добивается через суд совместной юридической и физической опеки над их с Кардашьян детьми: семилетней Норт, пятилетним Сейнтом, трехлетней Чикаго и годовалым Псалмом.

Совместная опека совсем не обязательно будет означать, что пара разделит свои родительские обязанности 50 на 50: скорее всего, Ким будет основным опекуном детей. Против общения детей с их отцом она не возражает.

Ким Кардашьян и Канье Уэст с детьмиПри этом ни Канье, ни Ким не нуждаются в супружеской поддержке и судебные издержки оплатят самостоятельно (оба они, к слову, являются миллиардерами по версии журнала Forbes).

В документах адвокат Уэста указывает в качестве причины развода пары непримиримые разногласия, хотя дата развода в них не указана. Так что, когда официально развелись Уэст и Кардашьян, неизвестно.

Источники также сообщили, что ни Ким, ни Канье не собираются обжаловать брачный договор, который они заключили перед свадьбой. Не претендует Канье и на их семейный особняк в Калабасасе стоимостью 60 миллионов долларов — в доме продолжает жить Ким вместе с детьми. Сейчас пара делает все, чтобы их развод не сильно травмировал дочерей и сыновей.

Они оба согласны, что, чем меньше стресса испытывают дети, тем лучше. Канье любит своих детей и хочет, чтобы они были счастливы,

— отметил инсайдер.