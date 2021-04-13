Принц Гарри выпустил официальное заявление в связи со смертью принца Филиппа

99-летний супруг королевы Елизаветы II, принц Филипп, ушел из жизни в прошлую пятницу. Несколько дней члены королевской семьи хранили молчание после кончины герцога Эдинбургского, и вот сегодня стали появляться официальные комментарии.

Вслед за принцем Уильямом сожаление по поводу смерти принца Филиппа выразил и 36-летний принц Гарри. В своем официальном обращении он рассказал о лучших качествах своего дедушки и признался, что будет очень по нему скучать.

Принц Филипп и принц Гарри

Мой дед был человеком долга и чести. Он всегда был самим собой, отличался превосходным чувством юмора и мог запросто завладеть вниманием всех людей, находившихся с ним в одной комнате, — во многом благодаря своему обаянию, а также потому, что никто не мог предугадать, что он скажет дальше.

Он запомнится как супруг королевы — самого продолжительно правящего монарха, увенчанный наградами воин, принц и герцог. Но для меня, как для многих из вас, кто также потерял любимых бабушку или дедушку в непростом прошедшем году, он был просто дедушкой: мастером барбекю, легендой приколов и невероятно дерзким человеком до самого конца жизни. Он был опорой Ее Величества Королевы и был невероятно ей предан в течение 73 лет их брака. Я мог бы продолжать и дальше и знаю, что он прямо сейчас, держа в руках пиво, сказал бы: «О да, продолжай!».

Что ж, дедушка, спасибо тебе за службу, за преданность бабушке и за то, что ты всегда был самим собой. Нам будет очень тебя не хватать, но мы обязательно будем о тебе помнить — и вся нация, и весь мир. Ты всегда будешь занимать в сердцах Меган, Арчи, в моем сердце (а также в сердце твоей будущей правнучки) особое место,

— отдал дань памяти своему деду принц Гарри.

Напомним, что в это воскресенье принц Гарри прилетел в Великобританию из США, где живет с супругой Меган Маркл и сыном Арчи после официального сложения королевских обязанностей. Это первый визит герцога Сассекского на родину за год. Меган не смогла сопроводить мужа в поездке, потому что врачи не рекомендовали ей дальние перелеты из-за большого срока беременности.

Принц Гарри останется в Англии до конца этой недели и будет присутствовать на церемонии прощания с принцем Филиппом. Похороны будут закрытыми, а присутствовать на них смогут только самые близкие родственники — такова была воля покойного супруга королевы Елизаветы II.

Известно, что принц Гарри был очень близок со своим дедушкой. Принц Филипп окружил Гарри особой заботой после трагической гибели их с Уильямом матери принцессы Дианы — на тот момент Гарри было всего 10 лет. При этом поведение внука за последний год вызывало у герцога Эдинбургского беспокойство. По слухам, ему не понравилось недавнее скандальное интервью Гарри и Меган Опре Уинфри, потому что оно касалось тем, которые лучше было бы обсуждать внутри семьи.